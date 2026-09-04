Κάναμε 2.000 χιλιόμετρα με το υβριδικό Suzuki Vitara 48V - Πόσο κάψαμε;
Κάναμε 2.000 χιλιόμετρα με το υβριδικό Suzuki Vitara 48V - Πόσο κάψαμε;
Άνετο στην άσφαλτο, ικανό στο χώμα. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε για το Suzuki Vitara μετά από τη συμβίωση μαζί του. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα στοιχεία που το καθιστούν ένα ολοκληρωμένο και value for money SUV.
Το Suzuki Vitara έχει γράψει λαμπρή ιστορία στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Το μοντέλο έκανε το ντεμπούτο του το 1988, ωστόσο πολλά έχουν αλλάξει στην Αυτοκίνηση από τότε.
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