Οδήγηση ηλικιωμένων: Βάζουν συγκεκριμένο ηλικιακό... κόφτη

Η συζήτηση για το κατά πόσο πρέπει να υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στην οδήγηση για τους ηλικιωμένους ανοίγει ξανά, με αφορμή δύο εξελίξεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.