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Οδήγηση ηλικιωμένων: Βάζουν συγκεκριμένο ηλικιακό... κόφτη
NEWSAUTO.GR

Οδήγηση ηλικιωμένων: Βάζουν συγκεκριμένο ηλικιακό... κόφτη

Η Ιταλία εξετάζει αυστηρούς περιορισμούς για τους οδηγούς άνω των 85 ετών, την ώρα που στην Ελλάδα βλέπουμε 82χρονη με ληγμένο δίπλωμα να κινείται ανάποδα στην Αθηνών-Κορίνθου.

Οδήγηση ηλικιωμένων: Βάζουν συγκεκριμένο ηλικιακό... κόφτη
UPD:
Η συζήτηση για το κατά πόσο πρέπει να υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στην οδήγηση για τους ηλικιωμένους ανοίγει ξανά, με αφορμή δύο εξελίξεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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UPD:
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