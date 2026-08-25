Οδήγηση ηλικιωμένων: Βάζουν συγκεκριμένο ηλικιακό... κόφτη
Οδήγηση ηλικιωμένων: Βάζουν συγκεκριμένο ηλικιακό... κόφτη
Η Ιταλία εξετάζει αυστηρούς περιορισμούς για τους οδηγούς άνω των 85 ετών, την ώρα που στην Ελλάδα βλέπουμε 82χρονη με ληγμένο δίπλωμα να κινείται ανάποδα στην Αθηνών-Κορίνθου.
UPD:
Η συζήτηση για το κατά πόσο πρέπει να υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στην οδήγηση για τους ηλικιωμένους ανοίγει ξανά, με αφορμή δύο εξελίξεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
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