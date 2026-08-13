Η εταιρεία που βρήκε το αντίδοτο στην ακριβή βενζίνη - Και στην Ελλάδα
Η εταιρεία που βρήκε το αντίδοτο στην ακριβή βενζίνη - Και στην Ελλάδα
Η τεχνολογία διπλού καυσίμου που εφαρμόζει η Renault στα μοντέλα της αποδεικνύεται μια έξυπνη κίνηση και συμφέρουσα επιλογή.
UPD:
Τόσο το καινούργιο Clio όσο και το Captur, τα δύο μοντέλα της Renault. διατίθενται στην χώρα μας και στη έκδοση Eco-G, δηλαδή αυτή όπου ο κινητήρας τους είναι διπλού καυσίμου. Δηλαδή, λειτουργεί τόσο με αμόλυβδη βενζίνη όσο και με υγραέριο κίνησης (LPG).
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