Η εταιρεία που βρήκε το αντίδοτο στην ακριβή βενζίνη - Και στην Ελλάδα

Τόσο το καινούργιο Clio όσο και το Captur, τα δύο μοντέλα της Renault. διατίθενται στην χώρα μας και στη έκδοση Eco-G, δηλαδή αυτή όπου ο κινητήρας τους είναι διπλού καυσίμου. Δηλαδή, λειτουργεί τόσο με αμόλυβδη βενζίνη όσο και με υγραέριο κίνησης (LPG).