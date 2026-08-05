Skoda Kamiq: Με 10 χρόνια εγγύηση και ευκολότερο τρόπο απόκτησης
Skoda Kamiq: Με 10 χρόνια εγγύηση και ευκολότερο τρόπο απόκτησης
Η Skoda έχει σε ισχύ ένα προνομιακό πακέτο χρηματοδότησης για τα best seller μοντέλα της, τα οποία συνοδεύονται από 10 χρόνια εγγύηση. Αναλύουμε το Kamiq και βλέπουμε τους λόγους για τους οποίους αξίζει κάποιος να το αγοράσει.
Θέλοντας να διευκολύνει την απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου, η Skoda δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών σε best seller μοντέλα της, όπως το Kamiq και η Fabia.
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