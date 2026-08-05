Skoda Kamiq: Με 10 χρόνια εγγύηση και ευκολότερο τρόπο απόκτησης

Η Skoda έχει σε ισχύ ένα προνομιακό πακέτο χρηματοδότησης για τα best seller μοντέλα της, τα οποία συνοδεύονται από 10 χρόνια εγγύηση. Αναλύουμε το Kamiq και βλέπουμε τους λόγους για τους οποίους αξίζει κάποιος να το αγοράσει.