Αποστολή Newsauto στο Goodwood: Ξεκάθαρη δήλωση ισχύος της BYD (+video)

Δεν παρουσιάζεις οκτώ νέα μοντέλα όταν θέλεις απλώς να τραβήξεις τα βλέμματα. Το κάνεις όταν θέλεις να δείξεις ότι η επόμενη μεγάλη δύναμη της αυτοκίνησης έχει ήδη φτάσει.

