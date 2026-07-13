Αποστολή Newsauto στο Goodwood: Ξεκάθαρη δήλωση ισχύος της BYD (+video)
Αποστολή Newsauto στο Goodwood: Ξεκάθαρη δήλωση ισχύος της BYD (+video)
Δεν παρουσιάζεις οκτώ νέα μοντέλα όταν θέλεις απλώς να τραβήξεις τα βλέμματα. Το κάνεις όταν θέλεις να δείξεις ότι η επόμενη μεγάλη δύναμη της αυτοκίνησης έχει ήδη φτάσει.
Τι γυρεύει μία κινεζική εταιρεία ανάμεσα σε ιστορικές μάρκες παρκαρισμένη δίπλα σε Ferrari, Porsche και McLaren; Δικαιούται ένα made in China αυτοκίνητο να στέκεται δίπλα σε εμβληματικά ονόματα και σε ονειρικά ευρωπαϊκά hypercars και μεγάλες στιγμές των αγώνων.
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