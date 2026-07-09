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Αποστολή στο Goodwood: Η luxury Κίνα εισβάλλει στην Ευρώπη
NEWSAUTO.GR

Αποστολή στο Goodwood: Η luxury Κίνα εισβάλλει στην Ευρώπη

Το Goodwood υπήρξε πάντα μια γιορτή της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης. Φέτος, όμως, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης έρχεται από την Κίνα και λέγεται Denza.

Αποστολή στο Goodwood: Η luxury Κίνα εισβάλλει στην Ευρώπη
Στο Goodwood είναι εύκολο να χαθείς. Μέσα σε λίγα λεπτά περνάς από μια Ferrari των 24 Ωρών του Le Mans σε ένα πρωτότυπο της McLaren, συναντάς ιστορικά μονοθέσια της Formula 1, βλέπεις κόσμο να περιμένει υπομονετικά για να ακούσει έναν V12 να ανεβαίνει τον λόφο και λίγο παρακάτω οικογένειες να κάνουν πικνίκ κάτω από τα δέντρα.

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