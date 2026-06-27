Ακρόπολις 2026: Σοβαρό ατύχημα με Τούρκους - Νέα διακοπή ειδικής
Ακρόπολις 2026: Σοβαρό ατύχημα με Τούρκους - Νέα διακοπή ειδικής
Τραυματισμό του τουρκικού πληρώματος των Τούρκων/Αλμπαϊρακ είχαμε λίγο πριν το τέλος της τρίτης ημέρας όταν το αγωνιστικό τους προσγειώθηκε με το εμπρός μέρος έπειτα από άλμα.
UPD:
Το Ford Fiesta με τον αριθμό 41 διαγωνιζόταν στην κατηγορία του WRC2 challenger. Κατά συνέπεια ήταν ένα από τα τελευταία που πέρασαν από την ειδική.
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UPD:
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