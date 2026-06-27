Τι και ποιους γράφει το νέο «έξυπνο» περιπολικό της Αστυνομίας;

Το τελευταίο διάστημα το ειδικά εξοπλισμένο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε σε στοχευμένες επιχειρήσεις υψηλής παραβατικότητας, όπως στη Φυλή, όπου μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιήθηκαν δεκάδες έλεγχοι, προσαγωγές και συλλήψεις. Οι επιχειρήσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η τεχνολογία αρχίζει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αστυνόμευση στη χώρα μας.

Παρά τους εντυπωσιακούς τίτλους που κατά καιρούς κυκλοφόρησαν, το λεγόμενο «έξυπνο περιπολικό» δεν είναι ένα αυτόνομο όχημα τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα συμβατικό υπηρεσιακό όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο έχει μετατραπεί σε κινητό επιχειρησιακό κέντρο. Στο εσωτερικό του διαθέτει tablets, φορητούς υπολογιστές και έξυπνες συσκευές..





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