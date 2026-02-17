Μεθυσμένη τραγουδίστρια έφερε χάος στο Κολωνάκι

Συνέβη στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου. Η τραγουδίστρια οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ παρέσυρε πέντε σταθμευμένα οχήματα. Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητό της βγήκε εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στα πλάγια του δρόμου, προκαλώντας την αναστάτωση κατοίκων και διερχόμενων και ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις της Τροχαίας Αττικής και, σύμφωνα με τις μετρήσεις του αλκοτέστ, η οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης με δείγματα πολύ πάνω από τα νόμιμα όρια. Η πρώτη μέτρηση κατέγραψε 0,78 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και η δεύτερη 0,83 mg/l, τιμές που κατατάσσουν την παράβαση στην κατηγορία του πλημμελήματος και οδηγούν στο αυτόφωρο...







ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







