Ιδού το πιο... αργό αυτοκίνητο του κόσμου (+video)
Ιδού το πιο... αργό αυτοκίνητο του κόσμου (+video)
Μία γαλλική εταιρεία πήγε κόντρα στο ρεύμα και αντί να κυνηγήσει ρεκόρ ταχύτητας, διεκδίκησε ρεκόρ… χελώνας στο Nordschleife.
UPD:
Συνήθως, στο Nurburgring θα δεις τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο να αναμετρώνται με το χρονόμετρο, διεκδικώντας τίτλους για τον ταχύτερο γύρο.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα