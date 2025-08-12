«Καταιγίδα» προστίμων από τις νέες κάμερες στους δρόμους - Πού έχουν τοποθετηθεί;

Κάθε παραβίαση φωτεινού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας ή κίνηση σε λεωφορειολωρίδα καταγράφεται και μετατρέπεται σε πρόστιμο που φτάνει ηλεκτρονικά στον παραβάτη, συνοδευόμενο από ποινές που μπορούν να αφαιρέσουν πινακίδες, δίπλωμα και μέχρι και να προσθέσουν βαρύτατους πόντους στο point system. Η «βροχή» των κλήσεων έχει ήδη ξεκινήσει – και η ανοχή τελείωσε.

Το πρώτο «έξυπνο» φανάρι στην Αθήνα, στη διασταύρωση Ποσειδώνος και Καλαμακίου στον Άλιμο, μπήκε ήδη σε πιλοτική λειτουργία και ξεκίνησε να βεβαιώνει ψηφιακά παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη. Πρόκειται για το εναρκτήριο βήμα ενός εκτεταμένου προγράμματος που αλλάζει τον τρόπο ελέγχου της κυκλοφορίας και επιβολής προστίμων, με ψηφιακή ειδοποίηση του οδηγού και ενσωμάτωση των παραβάσεων στο μητρώο πόντων...





