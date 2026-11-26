Foot undies: Η νέα micro τάση που μεταμορφώνει τα παπούτσια μας
Foot undies: Η νέα micro τάση που μεταμορφώνει τα παπούτσια μας
Xαρίζει μια απρόσμενη θηλυκή πινελιά ακόμη και στα πιο κλασικά σχέδια.
Xαρίζει μια απρόσμενη θηλυκή πινελιά ακόμη και στα πιο κλασικά σχέδια.
Oι δαντελένιες κάλτσες βρίσκονται στο επίκεντρο των τάσεων, όμως η εκδοχή που μας έχει τραβήξει την προσοχή είναι πολύ πιο διακριτική από εκείνες που φτάνουν στον αστράγαλο ή μέχρι το γόνατο και έχουμε δει στο παρελθόν. Πρόκειται για πολύ χαμηλά καλτσάκια, που κρύβονται σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα στο παπούτσι, αφήνοντας ορατό μόνο ένα λεπτό τελείωμα από δαντέλα.
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