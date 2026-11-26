Όταν το καλύτερο μήνυμα της ημέρας είναι το «μήπως να το αφήσουμε το αποψινό;»
Όταν το καλύτερο μήνυμα της ημέρας είναι το «μήπως να το αφήσουμε το αποψινό;»
Life, canceled
Εικονογράφηση: Μαριάννα Βήτου
Χρόνια είχα να βρεθώ με αυτές τις δύο φίλες για κάτι που να μη σχετίζεται με δουλειά. Πρόκειται για φίλες εικοσιπενταετίας, που, πριν μας φέρει η ζωή γάμους, παιδιά, σκυλιά, γατιά κι ένα βουνό επαγγελματικές υποχρεώσεις, βρισκόμασταν για ποτά σε συστηματική βάση. Οσο πλησίαζε η μέρα, έτρεμα το notification που θα ενημέρωνε ότι τα ποτά ακυρώνονται. Έτρεμα μη μου σταλεί, αλλά έτρεμα και μην το στείλω. Τελικά η βραδιά ήταν θαυμάσια και μάλιστα υποσχεθήκαμε πως θα βρισκόμαστε «μία φορά το μήνα». Την ξέρω αυτή την υπόσχεση. Δεν τηρείται ποτέ.
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Χρόνια είχα να βρεθώ με αυτές τις δύο φίλες για κάτι που να μη σχετίζεται με δουλειά. Πρόκειται για φίλες εικοσιπενταετίας, που, πριν μας φέρει η ζωή γάμους, παιδιά, σκυλιά, γατιά κι ένα βουνό επαγγελματικές υποχρεώσεις, βρισκόμασταν για ποτά σε συστηματική βάση. Οσο πλησίαζε η μέρα, έτρεμα το notification που θα ενημέρωνε ότι τα ποτά ακυρώνονται. Έτρεμα μη μου σταλεί, αλλά έτρεμα και μην το στείλω. Τελικά η βραδιά ήταν θαυμάσια και μάλιστα υποσχεθήκαμε πως θα βρισκόμαστε «μία φορά το μήνα». Την ξέρω αυτή την υπόσχεση. Δεν τηρείται ποτέ.
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