Το παλτό της Μόνικα Μπαρμπάρο έχει δύο σέξι σκισίματα και φοριέται σαν βραδινό φόρεμα
Το παλτό της Μόνικα Μπαρμπάρο έχει δύο σέξι σκισίματα και φοριέται σαν βραδινό φόρεμα
H ηθοποιός συνδύασε ένα σταυρωτό παλτό από την ανοιξιάτικη συλλογή 2027 της Mulberry με διάφανο καλσόν, μαύρες γόβες και ένα clutch Jimmy Choo.
H ηθοποιός συνδύασε ένα σταυρωτό παλτό από την ανοιξιάτικη συλλογή 2027 της Mulberry με διάφανο καλσόν, μαύρες γόβες και ένα clutch Jimmy Choo.
Στο Upper West Side της Νέας Υόρκης, η Monica Barbaro έδωσε σε ένα σταυρωτό παλτό τον ρόλο του βραδινού φορέματος. Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν τα δύο σκισίματα που έφταναν ψηλά στους μηρούς, άνοιγαν με κάθε βήμα και άφηναν να φανεί το διάφανο μαύρο καλσόν της.
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