Όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για το σαμπουάν βαθύ καθαρισμού και τη σωστή συχνότητα χρήσης του.



Υπάρχει κάτι πιο εκνευριστικό από το να λουζόμαστε, να στεγνώνουμε τα μαλλιά μας και οι ρίζες να δείχνουν ήδη λιπαρές; Ή να νιώθουμε το τριχωτό μας βαρύ, παρόλο που μόλις βγήκαμε από το μπάνιο; Πριν κατηγορήσουμε το σαμπουάν μας, ίσως χρειάζεται να δούμε λίγο διαφορετικά τη ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών μας. Το clarifying shampoo, δηλαδή το σαμπουάν βαθύ καθαρισμού, μπορεί να είναι το βήμα που έχουμε παραλείψει.





Στην καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε αρκετά προϊόντα styling και περιποίησης μαλλιών. Ξηρό σαμπουάν, λακ, έλαια και serums αφήνουν σταδιακά υπολείμματα, τα οποία δεν απομακρύνονται πάντα με το συνηθισμένο λούσιμο. Με τον καιρό, αυτή η συσσώρευση μπορεί να κάνει τις ρίζες να δείχνουν πιο βαριές και λιπαρές, ενώ το τριχωτό να εμφανίζει ξηρότητα ή νιφάδες.

24.11.2026, 18:30