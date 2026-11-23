O ύπνος θεωρείται εκ της αρχαιότητος ένα από τα σημαντικότερα μυστικά ομορφιάς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο όρος «beauty sleep» έχει καθιερωθεί για να περιγράψει τις ευεργετικές επιδράσεις της ξεκούρασης στην εμφάνισή μας, αλλά και η «Ωραία Κοιμωμένη» από κάπου πρέπει να πήρε το όνομά της. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο οργανισμός ενεργοποιεί σημαντικές διαδικασίες αποκατάστασης, όπως η κυτταρική ανανέωση, η επιδιόρθωση των ιστών, η ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας και η ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, πέρα από το πόσες ώρες κοιμόμαστε, υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάζει την εμφάνιση του προσώπου μας: η στάση στην οποία περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας.Αν έχετε ξυπνήσει ποτέ με το αποτύπωμα της μαξιλαροθήκης στο μάγουλό σας ή με μικρές γραμμές γύρω από τα μάτια, πιθανότατα έχετε ήδη παρατηρήσει τις λεγόμενες «ρυτίδες ύπνου». Παρότι τις περισσότερες φορές εξαφανίζονται λίγο μετά το ξύπνημα, η επαναλαμβανόμενη πίεση και τριβή της επιδερμίδας πάνω στο μαξιλάρι μπορεί, με την πάροδο των χρόνων, να συμβάλει στη δημιουργία πιο μόνιμων γραμμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο τρόπος που κοιμόμαστε αποτελεί τη βασική αιτία της γήρανσης, αλλά ότι ενδέχεται να παίζει έναν μικρότερο, συχνά παραγνωρισμένο ρόλο.