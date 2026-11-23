Πώς επηρεάζει η στάση του ύπνου μας τη γήρανση της επιδερμίδας;
Πώς επηρεάζει η στάση του ύπνου μας τη γήρανση της επιδερμίδας;
Πώς δημιουργούνται οι ρυτίδες ύπνου στο πρόσωπο μας και ποιες είναι οι μικρές συνήθειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά;
O ύπνος θεωρείται εκ της αρχαιότητος ένα από τα σημαντικότερα μυστικά ομορφιάς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο όρος «beauty sleep» έχει καθιερωθεί για να περιγράψει τις ευεργετικές επιδράσεις της ξεκούρασης στην εμφάνισή μας, αλλά και η «Ωραία Κοιμωμένη» από κάπου πρέπει να πήρε το όνομά της. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο οργανισμός ενεργοποιεί σημαντικές διαδικασίες αποκατάστασης, όπως η κυτταρική ανανέωση, η επιδιόρθωση των ιστών, η ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας και η ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, πέρα από το πόσες ώρες κοιμόμαστε, υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάζει την εμφάνιση του προσώπου μας: η στάση στην οποία περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας.
Αν έχετε ξυπνήσει ποτέ με το αποτύπωμα της μαξιλαροθήκης στο μάγουλό σας ή με μικρές γραμμές γύρω από τα μάτια, πιθανότατα έχετε ήδη παρατηρήσει τις λεγόμενες «ρυτίδες ύπνου». Παρότι τις περισσότερες φορές εξαφανίζονται λίγο μετά το ξύπνημα, η επαναλαμβανόμενη πίεση και τριβή της επιδερμίδας πάνω στο μαξιλάρι μπορεί, με την πάροδο των χρόνων, να συμβάλει στη δημιουργία πιο μόνιμων γραμμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο τρόπος που κοιμόμαστε αποτελεί τη βασική αιτία της γήρανσης, αλλά ότι ενδέχεται να παίζει έναν μικρότερο, συχνά παραγνωρισμένο ρόλο.
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Αν έχετε ξυπνήσει ποτέ με το αποτύπωμα της μαξιλαροθήκης στο μάγουλό σας ή με μικρές γραμμές γύρω από τα μάτια, πιθανότατα έχετε ήδη παρατηρήσει τις λεγόμενες «ρυτίδες ύπνου». Παρότι τις περισσότερες φορές εξαφανίζονται λίγο μετά το ξύπνημα, η επαναλαμβανόμενη πίεση και τριβή της επιδερμίδας πάνω στο μαξιλάρι μπορεί, με την πάροδο των χρόνων, να συμβάλει στη δημιουργία πιο μόνιμων γραμμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο τρόπος που κοιμόμαστε αποτελεί τη βασική αιτία της γήρανσης, αλλά ότι ενδέχεται να παίζει έναν μικρότερο, συχνά παραγνωρισμένο ρόλο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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