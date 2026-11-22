Η Miley Cyrus και ο Maxx Morando παντρεύτηκαν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, σε μια ιδιωτική τελετή στο Palm Springs της Καλιφόρνια, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσαν πoλλά διεθνή μέσα.Την είδηση μετέδωσε πρώτο το Entertainment Tonight. Σύμφωνα με το δημοσίσίευμα, το παρών στον γάμο έδωσαν η μητέρα της Miley, Tish Cyrus, καθώς και η αδελφή της, Noah Cyrus.Οι φωτογραφίες από την τελετή αποκαλύπτουν ότι το ζευγάρι επέλεξε έναν χώρο δίπλα σε πισίνα, ενώ στάθηκε κάτω από μια αψίδα διακοσμημένη με λευκά λουλούδια, σε ένα λιτό σκηνικό.Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από τον γάμο, οι δυο τους διοργάνωσαν δείπνο, έχοντας κοντά τους συγγενείς και φίλους. Η Lily-Rose Purcell, θετή αδελφή της Miley, δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βραδιά στα Instagram Stories της. Ανάμεσά τους ξεχώριζε και το μενού της εκδήλωσης, στην κορυφή του οποίου ήταν τυπωμένα τα αρχικά «M+M», από τα ονόματα των δύο μελλόνυμφων.