Ένα από τα αγαπημένα μου pastimes είναι η βόλτα στην ΙΚΕΑ. Τολμώ να πω ότι συναγωνίζεται στα ίσα μια βόλτα στην Ερμού ή μια επίσκεψη στο ζαχαροπλαστείο. Τουλάχιστον μία φορά τον μήνα θα βρω την αφορμή να επισκεφτώ ένα από τα καταστήματα της σουηδικής αλυσίδας, είτε για να προμηθευτώ κάτι που χρειάζεται το σπίτι είτε για να ανακαλύψω από κοντά τις νέες συλλογές που θα ανανεώσουν τον χώρο μου.Ας είμαστε, βέβαια ειλικρινείς: ποιος μπαίνει στην ΙΚΕΑ με σκοπό να αγοράσει μόνο ένα πράγμα και τελικά δεν «παρασύρεται», δεν ανακαλύπτει δηλαδή τουλάχιστον δέκα ακόμη που θα ήθελε να αποκτήσει; Από ένα μικρό διακοσμητικό μέχρι ένα νέο έπιπλο, η ποικιλία, η πρακτικότητα, η αισθητική και οι προσιτές τιμές κάνουν κάθε επίσκεψη μια ξεχωριστή εμπειρία ανακάλυψης.Αν ακόμα διαβάζετε αυτό το κείμενο, κάτι μου λέει πως βρίσκεστε στο ίδιο μήκος κύματος ή, αλλιώς, στον ίδιο διάδρομο με τα τάπερ, τα ποτήρια ή τις πολυθρόνες και σκέφτεστε ποια θα είναι η επόμενη αγορά που θα σας «παρασύρει» στην ανανέωση του σπιτιού σας.Κι αν μάθετε για το ΙΚΕΑ Black Friday, τότε σίγουρα θα σχεδιάσετε από τώρα την επόμενη εξόρμηση στο κοντινότερό σας κατάστημα!