«We Did What We Could. Remember us»: Δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα μέσα από τα μάτια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
«We Did What We Could. Remember us»: Δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα μέσα από τα μάτια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
Μέσα από φωτογραφίες, βίντεο, μαρτυρίες και προσωπικές ιστορίες, η πολυμεσική έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα καταγράφει την καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας από το 2023 έως το 2025, δίνοντας φωνή στους ανθρώπους που βίωσαν τον πόλεμο και σε όσους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της ανθρωπιστικής κρίσης. Διάρκεια έκθεσης: 20/11 - 3/12 στο Ρομάντσο
ώς είναι να ζεις δύο χρόνια υπό συνεχή βομβαρδισμό, αναγκαστικό εκτοπισμό, αποκλεισμό και στέρηση βασικών αγαθών; Πώς συνεχίζει να λειτουργεί ένα νοσοκομείο όταν δέχεται επιθέσεις, δεν διαθέτει επαρκή υλικά και το προσωπικό του εργάζεται στα όρια της εξάντλησης;
Η έκθεση «We Did What We Could. Remember us», των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, παρουσιάζοντας όσα εκτυλίχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025. Μέσα από φωτογραφίες, βίντεο και μαρτυρίες, αφηγείται δύο χρόνια πολέμου μέσα από τα μάτια του προσωπικού της οργάνωσης και των φωτογράφων του AFP.
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Η έκθεση «We Did What We Could. Remember us», των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, παρουσιάζοντας όσα εκτυλίχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025. Μέσα από φωτογραφίες, βίντεο και μαρτυρίες, αφηγείται δύο χρόνια πολέμου μέσα από τα μάτια του προσωπικού της οργάνωσης και των φωτογράφων του AFP.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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