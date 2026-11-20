Ariane Labed: «Να δείξω ό,τι συνήθως κρύβουμε στον κινηματογράφο»
Ariane Labed: «Να δείξω ό,τι συνήθως κρύβουμε στον κινηματογράφο»
Η πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους, «September says», αποτελεί την κινηματογραφική διασκευή του γοτθικού μυθιστορήματος «Sisters» της Daisy Johnson
Το 2024, στο 77ο Φεστιβάλ Καννών, στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους της Ariane Labed, «September says». Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια υπογράφει το σενάριο και σκηνοθετεί την κινηματογραφική διασκευή του γοτθικού μυθιστορήματος «Sisters» της Daisy Johnson (της νεότερης υποψήφιας για το βραβείο Man Booker International Prize).
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