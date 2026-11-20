Το 2024, στο 77ο Φεστιβάλ Καννών, στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους της Ariane Labed, «September says». Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια υπογράφει το σενάριο και σκηνοθετεί την κινηματογραφική διασκευή του γοτθικού μυθιστορήματος «Sisters» της Daisy Johnson (της νεότερης υποψήφιας για το βραβείο Man Booker International Prize).