Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί μετά από μια κουραστική ημέρα, ένα Aperol Spritz με τις φίλες μας ή ένα cocktail το βράδυ του Σαββάτου (ή και λίγα παραπάνω) είναι μικρές απολαύσεις που μας χαλαρώνουν και δυσκολευόμαστε να αποχωριστούμε. Ενώ γνωρίζουμε ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ δεν είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία μας, σπάνια σκεφτόμαστε τι μπορεί να συμβαίνει στην επιδερμίδα μας όσο απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας ποτό. Μήπως λοιπόν εκείνο το πρήξιμο κάτω από τα μάτια το επόμενο πρωί δεν οφείλεται αποκλειστικά στο ξενύχτι ή το κάπνισμα;Η αλήθεια είναι ότι το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει την επιδερμίδα με περισσότερους τρόπους από όσους φανταζόμαστε. Σύμφωνα με τους δερματολόγους, η κατανάλωσή του συνδέεται με την αφυδάτωση, την ερυθρότητα και την επιδείνωση ορισμένων φλεγμονωδών δερματικών παθήσεων, ενώ η συστηματική υπερκατανάλωση μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα και την εμφάνιση του δέρματος. Δεν έχουν όμως όλα τα ποτά την ίδια σύνθεση, καθώς η περιεκτικότητά τους σε αλκοόλ, ζάχαρη και άλλα συστατικά μπορεί να διαφοροποιεί τις επιπτώσεις τους.