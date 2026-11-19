Η μεταξωτή δημιουργία που σχεδίασε η Jacqueline Durran και φόρεσε η ηθοποιός στη σκηνή της βιβλιοθήκης με τον James McAvoy θα δημοπρατηθεί στο Λονδίνο, με εκτιμώμενη τιμή πώλησης από 100.000 έως 120.000 λίρες.