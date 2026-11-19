Το σμαραγδί φόρεμα που φορούσε η Kίρα Νάιτλι στην ταινία «Atonement» βγαίνει σε δημοπρασία
Το σμαραγδί φόρεμα που φορούσε η Kίρα Νάιτλι στην ταινία «Atonement» βγαίνει σε δημοπρασία
Η μεταξωτή δημιουργία που σχεδίασε η Jacqueline Durran και φόρεσε η ηθοποιός στη σκηνή της βιβλιοθήκης με τον James McAvoy θα δημοπρατηθεί στο Λονδίνο, με εκτιμώμενη τιμή πώλησης από 100.000 έως 120.000 λίρες.
Η μεταξωτή δημιουργία που σχεδίασε η Jacqueline Durran και φόρεσε η ηθοποιός στη σκηνή της βιβλιοθήκης με τον James McAvoy θα δημοπρατηθεί στο Λονδίνο, με εκτιμώμενη τιμή πώλησης από 100.000 έως 120.000 λίρες.
Το σμαραγδί φόρεμα που φόρεσε η Keira Knightley ως Cecilia Tallis στο Atonement θα βγει σε δημοπρασία στις 9 Δεκεμβρίου 2026 από τον οίκο Christie’s στο Λονδίνο. Το κοστούμι περιλαμβάνεται στη δημοπρασία Love & Lust: A Literary Guide, η οποία συγκεντρώνει περίπου 30 αντικείμενα από τον κόσμο της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου, από ερωτικές επιστολές μέχρι τα πρωτότυπα σχέδια για τις αφίσες των ταινιών Metropolis και Dracula. press.christies.com
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