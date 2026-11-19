Την ενόχλησή της για τα σχόλια που δέχεται σχετικά με την εμφάνισή της εξέφρασε δημόσια η Florence Pugh, απαντώντας σε δημοσίευμα που υποστήριζε ότι έχει υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις.Η 30χρονη πρωταγωνίστρια της ταινίας «Thunderbolts*» σχολίασε στις 17 Νοεμβρίου ένα βίντεο του περιοδικού Evie Magazine στο Instagram, το οποίο έκανε λόγο για την εμμονή του Hollywood με τα έντονα σμιλεμένα χαρακτηριστικά προσώπου. «Παιδιά, έγινα 30 ετών. Είμαι γυναίκα. Το σώμα και το πρόσωπό μας αλλάζουν. Δεν είναι τόσο περίπλοκο. Το γεγονός ότι κάποιοι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη φυσική γήρανση από τις αισθητικές επεμβάσεις είναι πραγματικά ανησυχητικό», έγραψε χαρακτηριστικά.Το βίντεο περιλάμβανε συγκρίσεις παλαιότερων και πρόσφατων φωτογραφιών της ηθοποιού, με σχόλια για το σχήμα του προσώπου και του πηγουνιού της, αφήνοντας υπονοούμενα ότι έχει προχωρήσει σε αισθητικές παρεμβάσεις.