Η Dame Kristin Scott Thomas έδωσε μια νέα συνέντευξη στο BBC, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για την εμπειρία της απώλειας της μητέρας της, την οποία έχασε πριν από λίγα χρόνια. Η πολυβραβευμένη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στον ρόλο της αδίστακτης Diana Taverner στην τηλεοπτική σειρά «Slow Horses», ενώ αυτή την περίοδο συμμετέχει και σε παράσταση στο Γουέστ Εντ («The Cherry Orchard»).