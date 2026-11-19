Κρίστιν Σκοτ Τόμας, για απώλεια της μητέρας της: «Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι θα της τηλεφωνήσω»
Κρίστιν Σκοτ Τόμας, για απώλεια της μητέρας της: «Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι θα της τηλεφωνήσω»
Η πολυβραβευμένη ηθοποιός έδωσε μια νέα συνέντευξη
Η Dame Kristin Scott Thomas έδωσε μια νέα συνέντευξη στο BBC, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για την εμπειρία της απώλειας της μητέρας της, την οποία έχασε πριν από λίγα χρόνια. Η πολυβραβευμένη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στον ρόλο της αδίστακτης Diana Taverner στην τηλεοπτική σειρά «Slow Horses», ενώ αυτή την περίοδο συμμετέχει και σε παράσταση στο Γουέστ Εντ («The Cherry Orchard»).
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