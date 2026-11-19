Η Χέιλι Μπίμπερ αναβίωσε ένα look της Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι από το 1998
Η Χέιλι Μπίμπερ αναβίωσε ένα look της Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι από το 1998
Η εμφάνιση προέρχεται από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 1998 του Yohji Yamamoto.
Η εμφάνιση προέρχεται από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 1998 του Yohji Yamamoto.
Στο φιλανθρωπικό δείπνο του Robin Hood Foundation το 1998, η Carolyn Bessette-Kennedy φορούσε ένα σακάκι Yohji Yamamoto με λευκή λινή φούστα και μπεζ μυτερές γόβες. Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ο συνδυασμός επέστρεψε στη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά, στη σκηνή του Lincoln Center από την Hailey Bieber, με την εμφάνισή της στο DealBook Summit των New York Times.
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