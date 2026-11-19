Η μίνιμαλ εκδοχή του γαλλικού μανικιούρ παραμένει αγαπημένη επιλογή για κομψά, φυσικά και περιποιημένα νύχια, με πολλές διαφορετικές ιδέες για να την υιοθετήσουμε.

Υπάρχουν κάποια στιλ μανικιούρ που παραμένουν σταθερές επιλογές, ανεξάρτητα από τις τάσεις της κάθε σεζόν. Το γαλλικό είναι σίγουρα ένα από αυτά, με τις διαφορετικές εκδοχές του να μας δίνουν συχνά αφορμή να το επιλέγουμε ξανά. Το baby French έχει τη δική του θέση στις αγαπημένες εκδοχές του διαχρονικού manicure, με μια πολύ λεπτή γραμμή στην άκρη των νυχιών που κάνει τη διαφορά χωρίς να αλλάζει τον γνώριμο χαρακτήρα του.







Η βάση παραμένει φυσική, συνήθως σε nude ή απαλό ροζ, ενώ η άκρη είναι τόσο διακριτική ώστε το αποτέλεσμα δείχνει ιδιαίτερα περιποιημένο.

19.11.2026, 14:00