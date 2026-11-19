Στο Γκλαστονμπέρι του 2027, η Cher θα γίνει η μεγαλύτερη σε ηλικία μουσικός που θα συμμετάσχει στο θρυλικό βρετανικό φεστιβάλ, και συγκεκριμένα στο Legends Slot, σε ηλικία 81 ετών.