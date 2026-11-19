Cher: Η μεγαλύτερη σε ηλικία μουσικός που θα ερμηνεύσει στο Γκλαστονμπέρι και το soldout-ιστορικό ρεκόρ
Cher: Η μεγαλύτερη σε ηλικία μουσικός που θα ερμηνεύσει στο Γκλαστονμπέρι και το soldout-ιστορικό ρεκόρ
Το 2027, σε ηλικία 81 ετών
Στο Γκλαστονμπέρι του 2027, η Cher θα γίνει η μεγαλύτερη σε ηλικία μουσικός που θα συμμετάσχει στο θρυλικό βρετανικό φεστιβάλ, και συγκεκριμένα στο Legends Slot, σε ηλικία 81 ετών.
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