Παρουσιάστρια ανακοίνωσε στον αέρα ότι είναι έγκυος στα 59 της
Παρουσιάστρια ανακοίνωσε στον αέρα ότι είναι έγκυος στα 59 της
Περιμένει το τρίτο της παιδί, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά τη γέννηση του πρώτου
Η Dr Renée Hoenderkamp, Βρετανίδα παρουσιάστρια του GB News και γενική ιατρός στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), ανακοίνωσε στη διάρκεια της εκπομπής της ότι περιμένει το τρίτο παιδί της στα 59 χρόνια της. Βρίσκεται ήδη στη 12η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και το μεγαλύτερό της παιδί γεννήθηκε σχεδόν πριν από τέσσερις δεκαετίες.
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