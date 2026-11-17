Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, στην τελετή ένταξης στο Rock & Roll Hall of Fame, ο Phil Collins εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία, απευθυνόμενος μεταξύ άλλων στην κόρη του, Lily Collins, ενώ η Cynthia Erivo τον τίμησε με μια καθηλωτική μουσική ερμηνεία.