Φιλ Κόλινς: Δακρυσμένος, είπε στην κόρη του, Λίλι, ότι «έκανα τη ζωή σας πιο δύσκολη»
Φιλ Κόλινς: Δακρυσμένος, είπε στην κόρη του, Λίλι, ότι «έκανα τη ζωή σας πιο δύσκολη»
Στην ομιλία του στο Rock & Roll Hall of Fame
Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, στην τελετή ένταξης στο Rock & Roll Hall of Fame, ο Phil Collins εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία, απευθυνόμενος μεταξύ άλλων στην κόρη του, Lily Collins, ενώ η Cynthia Erivo τον τίμησε με μια καθηλωτική μουσική ερμηνεία.
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