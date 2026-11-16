Μη λεκτικό αγόρι βρίσκει τρόπο επικοινωνίας και φτάνει να μιλήσει για τη διάγνωσή του με αυτισμό στα Ηνωμένα Έθνη
Μη λεκτικό αγόρι βρίσκει τρόπο επικοινωνίας και φτάνει να μιλήσει για τη διάγνωσή του με αυτισμό στα Ηνωμένα Έθνη
«Ο κόσμος μου ήταν τρομακτικά ανασφαλής. Ζούσα μέσα σε έναν σιωπηλό, ασφυκτικό φόβο» λέει ο Payam σε νέο ρεπορτάζ
Ο Payam είναι αυτιστικός, μη λεκτικός και εξαιρετικά ευφυής. Αφού πέρασε 14 χρόνια παγιδευμένος στη σιωπή, όπως το περιέγραψε ο ίδιος, βρήκε έναν τρόπο να λεκτικοποιήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, εντυπωσιάζοντας τον κόσμο με το πλούτο που έκρυβε μέσα του.
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