Ο Payam είναι αυτιστικός, μη λεκτικός και εξαιρετικά ευφυής. Αφού πέρασε 14 χρόνια παγιδευμένος στη σιωπή, όπως το περιέγραψε ο ίδιος, βρήκε έναν τρόπο να λεκτικοποιήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, εντυπωσιάζοντας τον κόσμο με το πλούτο που έκρυβε μέσα του.