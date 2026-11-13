Πώς να υιοθετήσουμε το παριζιάνικο στιλ, όπου κι αν βρισκόμαστε
MARIE CLAIRE

Πώς να υιοθετήσουμε το παριζιάνικο στιλ, όπου κι αν βρισκόμαστε

Μαθήματα από τις πιο κομψές γυναίκες του πλανήτη.

Πώς να υιοθετήσουμε το παριζιάνικο στιλ, όπου κι αν βρισκόμαστε

Το στιλ των Παριζιάνων γυναικών είναι διάσημο στα μήκη και τα πλάτη. Στο μυαλό μας τις έχουμε ως έμφυτα κομψές, που πετυχαίνουν ένα άρτιο αποτέλεσμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.Μπορεί να έχουμε κάποια στερεότυπα, όπως ότι φορούν μπερέδες και ριγέ μοτίβα και προτιμούν τον μινιμαλισμό, και ίσως όλα αυτά να είναι κλισέ για κάποιο λόγο. Ωστόσο, ο βασικός λόγος που οι Γαλλίδες, και ειδικά οι γυναίκες του Παρισιού, ξεχωρίζουν, είναι ότι έχουν βρει τον στιλιστικό εαυτό τους: γνωρίζουν τι τους ταιριάζει, τι προτιμούν και τι τις εξυπηρετεί στην καθημερινότητά τους και επενδύουν αναλόγως.

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