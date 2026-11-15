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Άγιος Νικόλαος Κρήτης: Εντοπίστηκε νεκρή 51χρονη στη θαλάσσια περιοχή της λίμνης
Άγιος Νικόλαος Κρήτης: Εντοπίστηκε νεκρή 51χρονη στη θαλάσσια περιοχή της λίμνης
Η σορός της γυναίκας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου – Αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής οι συνθήκες θανάτου της
Νεκρή εντοπίστηκε μια 51χρονη γυναίκα στη θαλάσσια περιοχή της λίμνης του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός της 51χρονης ημεδαπής εντοπίστηκε στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός της 51χρονης ημεδαπής εντοπίστηκε στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της.
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