Knee-high boots: Τα τρία στυλ που μπορούν να μεταμορφώσουν τη χειμερινή γκαρνταρόμπα σας

Toυς πρώτους μήνες της σεζόν φορέσαμε μπαλαρίνες, μοκασίνια και sneakers, τώρα όμως έφτασε η ώρα να στρέψουμε την προσοχή μας στο στυλ που πρωταγωνιστεί στην γκαρνταρόμπα κάθε χειμώνα και δεν είναι άλλο από τις μπότες. Φυσικά, δεν χρειάζεται να πείτε αντίο σε όλα τα υπόλοιπα παπούτσια της γκαρνταρόμπας σας, όμως η πτώση της θερμοκρασίας δεν δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για στυλ παπουτσιών που αφήνουν εκτεθειμένα τα πόδια μας.