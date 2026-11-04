Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης: Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού με σύνολα σε γήινες αποχρώσεις

Με κοινό στοιχείο τις διαφάνειες, η Ντορέττα Παπαδημητρίου επέλεξε δύο διαφορετικά looks για πρόσφατες βραδινές εξόδους της. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις διαφάνειες αυτή την περίοδο, καθώς τις επέλεξε ως βασικό στοιχείο σε δύο πρόσφατες βραδινές εμφανίσεις της.Η ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου, στην παρουσίαση του βιβλίου «Η ζωή μετά», της Μαρίας Παναγοπούλου, που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επέλεξε ένα μακρύ μπορντό σακάκι, το οποίο συνδύασε με ψηλόμεσο μαύρο παντελόνι σε φαρδιά γραμμή. Από μέσα φόρεσε μια διάφανη μπλούζα με ψηλό λαιμό και δαντελένιο μοτίβο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα μυτερά παπούτσια και χρυσά σκουλαρίκια κρίκους.