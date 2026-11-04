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Ο απίθανος λόγος για την κίτρινη κάρτα που δέχθηκε ποδοσφαιριστής στην Ισπανία, δείτε βίντεο
Ο απίθανος λόγος για την κίτρινη κάρτα που δέχθηκε ποδοσφαιριστής στην Ισπανία, δείτε βίντεο
Ένα ασυνήθιστο συμβάν σημειώθηκε σε ποδοσφαιρικό αγώνα της Ισπανίας, όταν παίκτης της Χερέθ χρησιμοποίησε το σπρέι του διαιτητή, προκειμένου να καθυστερήσει τον αντίπαλο, με αποτέλεσμα να αντικρίσει την κίτρινη κάρτα
Ένα απίθανο περιστατικό σημειώθηκε σε αναμέτρηση της Χερέθ, με πρωταγωνιστή τον επιθετικό της ομάδας, Τσούμα, ο οποίος βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να καθυστερήσει την εκτέλεση ενός φάουλ.
Ο διαιτητής άφησε κατά λάθος το σπρέι του στο έδαφος και ο ποδοσφαιριστής της Χερέθ δεν έχασε την ευκαιρία. Το πήρε στα χέρια του και άρχισε να ψεκάζει μόνος του τη γραμμή μπροστά από τους αντιπάλους της Ταμαρασέιτε, επιχειρώντας να τους καθυστερήσει.
Η συγκεκριμένη κίνηση, φυσικά, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον διαιτητή, ο οποίος τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα. Την ίδια στιγμή το στιγμιότυπο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Ο διαιτητής άφησε κατά λάθος το σπρέι του στο έδαφος και ο ποδοσφαιριστής της Χερέθ δεν έχασε την ευκαιρία. Το πήρε στα χέρια του και άρχισε να ψεκάζει μόνος του τη γραμμή μπροστά από τους αντιπάλους της Ταμαρασέιτε, επιχειρώντας να τους καθυστερήσει.
Η συγκεκριμένη κίνηση, φυσικά, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον διαιτητή, ο οποίος τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα. Την ίδια στιγμή το στιγμιότυπο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
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