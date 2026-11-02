Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ήταν ένα από εκείνα τα απογεύματα που η μόδα, το design και η δημιουργικότητα συναντιούνται με τον πιο ενδιαφέροντα τρόπο. Το glo™ HILO και ο Στέλιος Κουδουνάρης μας προσκάλεσαν στο flagship store του σχεδιαστή στο Κολωνάκι, σε μια ειδική βραδιά που γιόρτασαν τη συνεργασία τους, με τίτλο «Love at First Sight». Με κοινό παρονομαστή την υψηλή αισθητική και τον σύγχρονο, premium χαρακτήρα των δύο brands, το glo™ HILO και ο Στέλιος Κουδουνάρης μας φιλοξένησαν και μας ξενάγησαν σε έναν κόσμο μοντέρνο, φιλικό και μοδάτο. Μια συνάντηση που έφερε κοντά δύο διαφορετικά σύμπαντα, μέσα από μια εμπειρία που συνδύαζε τη μόδα, το design και την ανακάλυψη.Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε μια ξεχωριστή δημιουργία: ένα συλλεκτικό μεταξωτό φουλάρι, σχεδιασμένο από τον Στέλιο Κουδουνάρη με έμπνευση από τον χαρακτηριστικό κύκλο του The Circle by glo™ HILO. Σε ζωηρό πορτοκαλί χρώμα, τον χαρακτηριστικό τόνο του The Circle by glo™ HILO, το φουλάρι ξεχώριζε για τον δυναμικό του αέρα, ενώ η κυκλοφορία του σε μόλις 200 κομμάτια τού προσέδιδε έναν ιδιαίτερο, συλλεκτικό χαρακτήρα. Είχαμε, μάλιστα, την ευκαιρία να το αποκτήσουμε ως δώρο και να ανακαλύψουμε διαφορετικούς τρόπους να το εντάξουμε στο προσωπικό μας στιλ, με τον ίδιο τον σχεδιαστή να μοιράζεται μαζί μας πολύτιμες συμβουλές styling.