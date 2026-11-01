Οι γυναίκες με αυτό το χαρακτηριστικό έχουν καλύτερη σεξουαλική ζωή
Οι γυναίκες με αυτό το χαρακτηριστικό έχουν καλύτερη σεξουαλική ζωή
Σύμφωνα με έρευνες.
Σύμφωνα με έρευνες.
To 43% των γυναικών υποφέρει από σεξουαλικές δυσλειτουργίες (χαμηλή λίμπιντο, σπάνιοι οργασμοί, επώδυνη συνουσία), σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sexual Medicine.
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