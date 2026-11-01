Οι γυναίκες με αυτό το χαρακτηριστικό έχουν καλύτερη σεξουαλική ζωή
MARIE CLAIRE

Οι γυναίκες με αυτό το χαρακτηριστικό έχουν καλύτερη σεξουαλική ζωή

Σύμφωνα με έρευνες.

Οι γυναίκες με αυτό το χαρακτηριστικό έχουν καλύτερη σεξουαλική ζωή

To 43% των γυναικών υποφέρει από σεξουαλικές δυσλειτουργίες (χαμηλή λίμπιντο, σπάνιοι οργασμοί, επώδυνη συνουσία), σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sexual Medicine.

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