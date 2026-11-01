Σύμφωνα με τους insiders της μόδας, αυτό είναι το μόνο sneaker που αξίζει την προσοχή μας τώρα
MARIE CLAIRE

Σύμφωνα με τους insiders της μόδας, αυτό είναι το μόνο sneaker που αξίζει την προσοχή μας τώρα

Με chunky σόλα και ορειβατικές λεπτομέρειες, τα Lahar Low δίνουν έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα στα καθημερινά σύνολα.

Σύμφωνα με τους insiders της μόδας, αυτό είναι το μόνο sneaker που αξίζει την προσοχή μας τώρα

Τα sneakers που βρίσκουν σταθερά μια θέση στη χειμερινή γκαρνταρόμπα μας συνδυάζουν το ενδιαφέρον σχέδιο με την πρακτικότητα που απαιτούν οι μετακινήσεις στην πόλη. Τα Nike Lahar Low κινούνται ακριβώς σε αυτή τη λογική, φέρνοντας στοιχεία από τα παπούτσια πεζοπορίας στο καθημερινό ντύσιμο.

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