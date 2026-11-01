Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι προτιμούν να είναι μόνοι;
Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι προτιμούν να είναι μόνοι;
Συνδέονται η ευφυΐα και η μοναξιά;
Συνδέονται η ευφυΐα και η μοναξιά;
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η μοναξιά προκαλείται από κακές κοινωνικές δεξιότητες ή από έλλειψη φίλων γύρω τους. Αλλά αποδεικνύεται ότι ακόμα και όταν περιτριγυριζόμαστε από φίλους και ανάμεσα σε πλήθη, μπορούμε ακόμα να νιώθουμε άδειοι και μόνοι.
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