Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι προτιμούν να είναι μόνοι;
MARIE CLAIRE

Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι προτιμούν να είναι μόνοι;

Συνδέονται η ευφυΐα και η μοναξιά;

Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι προτιμούν να είναι μόνοι;

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η μοναξιά προκαλείται από κακές κοινωνικές δεξιότητες ή από έλλειψη φίλων γύρω τους. Αλλά αποδεικνύεται ότι ακόμα και όταν περιτριγυριζόμαστε από φίλους και ανάμεσα σε πλήθη, μπορούμε ακόμα να νιώθουμε άδειοι και μόνοι.

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