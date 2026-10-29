Η Jennifer Lawrence λανσάρει το δικό της brand μαλλιών με τρία προϊόντα για εύκολο styling

Η νέα σειρά μαλλιών της ηθοποιού υπόσχεται λιγότερο φριζάρισμα, περισσότερο όγκο και εύκολο styling που διαρκεί.



Η Jennifer Lawrence μπήκε στον κόσμο της περιποίησης μαλλιών με τη δική της σειρά, Mes, και φέρνει μια διαφορετική φιλοσοφία στην καθημερινή haircare ρουτίνα. Σε συνεργασία με τη βιοτεχνολογική εταιρεία ομορφιάς Arcaea, η ηθοποιός παρουσιάζει τρία προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τα μαλλιά όμορφα για περισσότερο χρόνο, χωρίς να χρειάζονται ατελείωτα βήματα και styling από την αρχή.

Η σειρά κυκλοφόρησε επίσημα στις 27 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει μια μάσκα επανόρθωσης, ένα mist για όγκο στις ρίζες και έναν ορό για ανανέωση του χτενίσματος.

29.10.2026, 13:30