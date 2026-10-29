Κωνσταντίνος Ρήγος: «Σήμερα οι σχέσεις μοιάζουν περισσότερο εικονικές και περασμένες από φίλτρα»

Είναι από τους καλλιτέχνες που η δουλειά τους έχει πάντα ενδιαφέρον· είτε σκηνοθετεί, είτε χορογραφεί, είτε χορεύει ή έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια ενός project. Πολλά μπορούν να γραφτούν γι’ αυτό τον Αθηναίο δημιουργό, απόφοιτο της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, ιδρυτή του Χοροθεάτρου Οκτάνα, πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Χοροθέατρου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και μέχρι πρότινος διευθυντή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Όμως τίποτε από αυτά δεν θα φανέρωνε τη δημιουργική τρέλα, την τόλμη, το χιούμορ και το πάθος του Κωνσταντίνου Ρήγου για όλα όσα τον αφορούν και όλα εκείνα που ακόμη λαχταρά να ανακαλύψει.