Julia Stiles: To συγκινητικό αφιέρωμα στον Heath Ledger και ο χορός που παρέπεμπε στην ταινία τους

ΗJulia Stiles τίμησε τη μνήμη του αείμνηστου Heath Ledger στο επεισόδιο της Τρίτης του «Dancing With the Stars», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά βραδιά.Στο πλαίσιο της βραδιάς αφιερωμάτων (Dedication Night), η ηθοποιός παρουσίασε μαζί με τον χορευτικό της παρτενέρ, Ezra Sosa, μια σύγχρονη χορογραφία υπό τους ήχους του «Can’t Take My Eyes Off You». Το τραγούδι είχε συνδεθεί με μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας «10 Things I Hate About You» (1999), όταν ο χαρακτήρας του Ledger, Patrick, τραγουδά το γνωστό κομμάτι του Frankie Valli από τις κερκίδες, ενώ η Kat Stratford, την οποία υποδύεται η Stiles, βρίσκεται στην προπόνηση ποδοσφαίρου.