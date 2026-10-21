Julia Stiles: To συγκινητικό αφιέρωμα στον Heath Ledger και ο χορός που παρέπεμπε στην ταινία τους
Julia Stiles: To συγκινητικό αφιέρωμα στον Heath Ledger και ο χορός που παρέπεμπε στην ταινία τους
Η επανένωση του καστ του «10 Things I Hate About You» στο «Dancing With the Stars»
ΗJulia Stiles τίμησε τη μνήμη του αείμνηστου Heath Ledger στο επεισόδιο της Τρίτης του «Dancing With the Stars», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά βραδιά.
Στο πλαίσιο της βραδιάς αφιερωμάτων (Dedication Night), η ηθοποιός παρουσίασε μαζί με τον χορευτικό της παρτενέρ, Ezra Sosa, μια σύγχρονη χορογραφία υπό τους ήχους του «Can’t Take My Eyes Off You». Το τραγούδι είχε συνδεθεί με μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας «10 Things I Hate About You» (1999), όταν ο χαρακτήρας του Ledger, Patrick, τραγουδά το γνωστό κομμάτι του Frankie Valli από τις κερκίδες, ενώ η Kat Stratford, την οποία υποδύεται η Stiles, βρίσκεται στην προπόνηση ποδοσφαίρου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Στο πλαίσιο της βραδιάς αφιερωμάτων (Dedication Night), η ηθοποιός παρουσίασε μαζί με τον χορευτικό της παρτενέρ, Ezra Sosa, μια σύγχρονη χορογραφία υπό τους ήχους του «Can’t Take My Eyes Off You». Το τραγούδι είχε συνδεθεί με μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας «10 Things I Hate About You» (1999), όταν ο χαρακτήρας του Ledger, Patrick, τραγουδά το γνωστό κομμάτι του Frankie Valli από τις κερκίδες, ενώ η Kat Stratford, την οποία υποδύεται η Stiles, βρίσκεται στην προπόνηση ποδοσφαίρου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα