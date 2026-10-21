Η Μαδρίτη καταγγέλλει «ξένη ανάμειξη» μετά τις επιθέσεις του Μιλέι κατά του Σάντσεθ
Η Μαδρίτη καταγγέλλει «ξένη ανάμειξη» μετά τις επιθέσεις του Μιλέι κατά του Σάντσεθ
Ο Αργεντινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον ομόλογό του «δικτάτορα», «κλέφτη και διεφθαρμένο»
Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε απόπειρα «ξένης ανάμειξης», αφού ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι αποκάλεσε τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ «δικτάτορα».
Οι δηλώσεις έγιναν στη Μαδρίτη, λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Ισπανία.
«Είναι απεχθές» που ο ηγέτης της Αργεντινής «επισκέπτεται τη χώρα μας με μοναδικό στόχο να προσπαθήσει να υποκινήσει ένα κλίμα πόλωσης και βίας μεταξύ των Ισπανών», τόνισε σε ανακοίνωσή του το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «καταδικάζει σθεναρά τις προσβολές και τις συκοφαντίες» εναντίον του Ισπανού πρωθυπουργού.
Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Έλμα Σάις ζήτησε «σεβασμό» για τον Πέδρο Σάντσεθ.
Νωρίτερα σήμερα ο Χαβιέρ Μιλέι επέκρινε δριμύτατα τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον οποίο, στη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Μαδρίτη, χαρακτήρισε «δικτάτορα», «κλέφτη και διεφθαρμένο».
Εξέφρασε ακόμη την υποστήριξή του στη δεξιά και την ακροδεξιά αντιπολίτευση ενόψει των ισπανικών βουλευτικών εκλογών.
Στην ομιλία του, ο Χαβιέρ Μιλέι κάλεσε ακόμη τους Ισπανούς «να πετάξουν έξω με τις κλωτσιές τους σοσιαλιστές».
Οι εκλογές έχουν προκηρυχθεί για τις 29 Νοεμβρίου και η έκβασή τους είναι πολύ αβέβαιη.
Οι δηλώσεις έγιναν στη Μαδρίτη, λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Ισπανία.
«Είναι απεχθές» που ο ηγέτης της Αργεντινής «επισκέπτεται τη χώρα μας με μοναδικό στόχο να προσπαθήσει να υποκινήσει ένα κλίμα πόλωσης και βίας μεταξύ των Ισπανών», τόνισε σε ανακοίνωσή του το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «καταδικάζει σθεναρά τις προσβολές και τις συκοφαντίες» εναντίον του Ισπανού πρωθυπουργού.
Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Έλμα Σάις ζήτησε «σεβασμό» για τον Πέδρο Σάντσεθ.
Νωρίτερα σήμερα ο Χαβιέρ Μιλέι επέκρινε δριμύτατα τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον οποίο, στη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Μαδρίτη, χαρακτήρισε «δικτάτορα», «κλέφτη και διεφθαρμένο».
Εξέφρασε ακόμη την υποστήριξή του στη δεξιά και την ακροδεξιά αντιπολίτευση ενόψει των ισπανικών βουλευτικών εκλογών.
Στην ομιλία του, ο Χαβιέρ Μιλέι κάλεσε ακόμη τους Ισπανούς «να πετάξουν έξω με τις κλωτσιές τους σοσιαλιστές».
Οι εκλογές έχουν προκηρυχθεί για τις 29 Νοεμβρίου και η έκβασή τους είναι πολύ αβέβαιη.
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