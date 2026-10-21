Μήπως ο σύντροφός μας μάς «ασχημαίνει»;

Ίσως έχουμε ακούσει να μας λένε, μετά από έναν χωρισμό μας που συνοδεύτηκε από ανακούφιση, ότι «λάμπουμε». Αυτό το σχόλιο μπορεί να μην είναι απλά ένα φιλικό κομπλιμέντο, αλλά απόλυτα ειλικρινές. Γιατί ακόμα και οι ειδικοί συμφωνούν ότι μια κακή σχέση έχει αντίκτυπο και στην εξωτερική εμφάνισή μας – και το τέλος της μπορεί, κυριολεκτικά, να μας ομορφύνει.