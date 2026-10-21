Τζούλια Νόβα για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στην τηλεόραση: Φταίω και εγώ, δεν έπρεπε να τις ανέχομαι
Τζούλια Νόβα για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στην τηλεόραση: Φταίω και εγώ, δεν έπρεπε να τις ανέχομαι
«Τότε άκουγα ένταση, έσκυβα το κεφάλι μου και έλεγα "εντάξει, δεν πειράζει, δεν φταίω, αλλά χτύπα με"», εξήγησε το μοντέλο
Μερίδιο ευθύνης θεωρεί πως φέρει η Τζούλια Νόβα όσον αφορά στις κακοποιητικές συμπεριφορές που αντιμετώπισε στον χώρο της τηλεόρασης, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν έπρεπε να τις ανέχεται.
Το μοντέλο εξήγησε πως θα ήθελε να έχει διαχειριστεί διαφορετικά τις καταστάσεις και να έχει μιλήσει από την αρχή για όσα συνέβαιναν. Παράλληλα, μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση, για τη σχέση της με τη θρησκεία αλλά και για τη μητρότητα.
«Ήμουν μικρούλα και πολύ απλά κάποια πράγματα έπρεπε να τα διαχειριστώ διαφορετικά και δεν ήξερα να τα διαχειριστώ σωστά, οπότε γι αυτό και πέρασα όπως πέρασα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ξανά ήμουν στην ίδια θέση, νομίζω πως θα ήταν όλα τελείως διαφορετικά», είπε αρχικά η Τζούλια Νόβα στην εκπομπή «Πρωινό» την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και έπειτα πρόσθεσε για τις κακοποητικές συμπεριφορές: «Γι’ αυτό κατά κάποιο τρόπο φταίω και εγώ, επειδή κάποιες συμπεριφορές δεν έπρεπε να τις ανέχομαι. Έπρεπε από την αρχή να βάζω όρια. Και ήμουν πολύ μικρή και δεν ήξερα να βάζω όρια επειδή δεν μου άρεσαν οι εντάσεις. Ένα ύψωμα φωνής, λίγο πιο αυστηρός να είσαι, λίγο πιο κοφτός. Αυτό δεν ήμουν. Οπότε εκεί έχανα το παιχνίδι. Αλλά σου λέω, έφταιγα κι εγώ. Έφταιγα εγώ επειδή έπρεπε να βάζω όρια. Τότε ήμουν μωρό. Δηλαδή μόλις άκουγα ένταση, έσκυβα το κεφάλι μου και έλεγα "εντάξει, δεν πειράζει, δεν φταίω, αλλά χτύπα με"».
Δείτε το βίντεο
Το μοντέλο συμπλήρωσε: «Πίσω από τις κάμερες μιλούσα. Και στους ίδιους μιλούσα. Και ειδικά προς το τέλος μιλούσα πάρα πολύ. Για μένα γενικά πρέπει να μιλάς απ’ την πρώτη κακή συμπεριφορά. Γι αυτό και λέω ότι αυτό ήταν το λάθος μου, επειδή εγώ για περίπου τρία χρόνια δεν μιλούσα καθόλου. Απλώς κλεινόμουνα μέσα μου και έκλαιγα. Πάθαινα κρίση πανικού, είχα βγάλει ψυχοσωματικά, είχα διάφορα. Και ας μην φαινόταν αυτό προς τα έξω, επειδή προφανώς είμαι πάρα πολύ καλή ηθοποιός».
Παρόλα αυτά, δεν θεωρεί πως έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο για εκείνη: «Όλα είναι πιθανά. Δεν έχω κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω ωραία ομάδα και ωραίο κλίμα. Τίποτα άλλο. Το ταξιδιωτικό θα ήταν ωραίο και το πρωινό, επειδή είναι κάτι πιο παρεΐστικο πάλι πιστεύω πως θα μου ταίριαζε», είπε.
Όταν ρωτήθηκε έαν έχει δεχτεί κριτική λόγω της εμφάνισή της, η Τζούλια Νόβα απάντησε: «Έχει τύχει σε προηγούμενες σχέσεις να μου το τονίζουν, ότι "εσύ δεν έχεις τίποτε άλλο, είσαι μόνο όμορφη και όσοι σε πλησιάζουν και είναι δίπλα σου είναι μόνο γι' αυτό". Σίγουρα εκείνη την ώρα στενοχωριόμουν, επειδή ήμουν πιο μικρή το πίστευα κιόλας. Αλλά μεγαλώνοντας συνειδητοποίησα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για την πίστη της στον Θεό και εξομολογήθηκε: «Πιστεύω ότι υπάρχει μία ανώτερη δύναμη, που οκ, την ονομάζουμε Θεό».
Έπειτα εξήγησε γιατί δεν έχει βαφτίσει ακόμα την κόρη της: «Γενικά με τα βαφτίσια είμαι αρκετά χαλαρή, γιατί πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσεις ένα παιδάκι με όλη αυτή τη διαδικασία σε τόσο μικρή ηλικία και από την άλλη καλύτερα κιόλας να κάνει την επιλογή η ίδια, άμα θέλει. Θέλω να καταλαβαίνει κι εκείνη τι πάει να συμβεί», ανέφερε.
«Είναι ωραίο να έχεις παιδάκι. Εγώ πάντα φοβόμουν να κάνω παιδιά και έλεγα ότι δεν θα κάνω. Τώρα όσες γυναίκες ακούω να λένε ότι δεν θέλουν παιδί, είμαι από αυτές που λένε "αν κάνεις ένα, θα δεις πώς θα αλλάξεις γνώμη", όπως μου έλεγαν κι εμένα», κατέληξε η Τζούλια Νόβα.
Το μοντέλο εξήγησε πως θα ήθελε να έχει διαχειριστεί διαφορετικά τις καταστάσεις και να έχει μιλήσει από την αρχή για όσα συνέβαιναν. Παράλληλα, μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση, για τη σχέση της με τη θρησκεία αλλά και για τη μητρότητα.
«Ήμουν μικρούλα και πολύ απλά κάποια πράγματα έπρεπε να τα διαχειριστώ διαφορετικά και δεν ήξερα να τα διαχειριστώ σωστά, οπότε γι αυτό και πέρασα όπως πέρασα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ξανά ήμουν στην ίδια θέση, νομίζω πως θα ήταν όλα τελείως διαφορετικά», είπε αρχικά η Τζούλια Νόβα στην εκπομπή «Πρωινό» την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και έπειτα πρόσθεσε για τις κακοποητικές συμπεριφορές: «Γι’ αυτό κατά κάποιο τρόπο φταίω και εγώ, επειδή κάποιες συμπεριφορές δεν έπρεπε να τις ανέχομαι. Έπρεπε από την αρχή να βάζω όρια. Και ήμουν πολύ μικρή και δεν ήξερα να βάζω όρια επειδή δεν μου άρεσαν οι εντάσεις. Ένα ύψωμα φωνής, λίγο πιο αυστηρός να είσαι, λίγο πιο κοφτός. Αυτό δεν ήμουν. Οπότε εκεί έχανα το παιχνίδι. Αλλά σου λέω, έφταιγα κι εγώ. Έφταιγα εγώ επειδή έπρεπε να βάζω όρια. Τότε ήμουν μωρό. Δηλαδή μόλις άκουγα ένταση, έσκυβα το κεφάλι μου και έλεγα "εντάξει, δεν πειράζει, δεν φταίω, αλλά χτύπα με"».
Δείτε το βίντεο
Το μοντέλο συμπλήρωσε: «Πίσω από τις κάμερες μιλούσα. Και στους ίδιους μιλούσα. Και ειδικά προς το τέλος μιλούσα πάρα πολύ. Για μένα γενικά πρέπει να μιλάς απ’ την πρώτη κακή συμπεριφορά. Γι αυτό και λέω ότι αυτό ήταν το λάθος μου, επειδή εγώ για περίπου τρία χρόνια δεν μιλούσα καθόλου. Απλώς κλεινόμουνα μέσα μου και έκλαιγα. Πάθαινα κρίση πανικού, είχα βγάλει ψυχοσωματικά, είχα διάφορα. Και ας μην φαινόταν αυτό προς τα έξω, επειδή προφανώς είμαι πάρα πολύ καλή ηθοποιός».
Παρόλα αυτά, δεν θεωρεί πως έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο για εκείνη: «Όλα είναι πιθανά. Δεν έχω κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω ωραία ομάδα και ωραίο κλίμα. Τίποτα άλλο. Το ταξιδιωτικό θα ήταν ωραίο και το πρωινό, επειδή είναι κάτι πιο παρεΐστικο πάλι πιστεύω πως θα μου ταίριαζε», είπε.
Όταν ρωτήθηκε έαν έχει δεχτεί κριτική λόγω της εμφάνισή της, η Τζούλια Νόβα απάντησε: «Έχει τύχει σε προηγούμενες σχέσεις να μου το τονίζουν, ότι "εσύ δεν έχεις τίποτε άλλο, είσαι μόνο όμορφη και όσοι σε πλησιάζουν και είναι δίπλα σου είναι μόνο γι' αυτό". Σίγουρα εκείνη την ώρα στενοχωριόμουν, επειδή ήμουν πιο μικρή το πίστευα κιόλας. Αλλά μεγαλώνοντας συνειδητοποίησα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για την πίστη της στον Θεό και εξομολογήθηκε: «Πιστεύω ότι υπάρχει μία ανώτερη δύναμη, που οκ, την ονομάζουμε Θεό».
Έπειτα εξήγησε γιατί δεν έχει βαφτίσει ακόμα την κόρη της: «Γενικά με τα βαφτίσια είμαι αρκετά χαλαρή, γιατί πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσεις ένα παιδάκι με όλη αυτή τη διαδικασία σε τόσο μικρή ηλικία και από την άλλη καλύτερα κιόλας να κάνει την επιλογή η ίδια, άμα θέλει. Θέλω να καταλαβαίνει κι εκείνη τι πάει να συμβεί», ανέφερε.
«Είναι ωραίο να έχεις παιδάκι. Εγώ πάντα φοβόμουν να κάνω παιδιά και έλεγα ότι δεν θα κάνω. Τώρα όσες γυναίκες ακούω να λένε ότι δεν θέλουν παιδί, είμαι από αυτές που λένε "αν κάνεις ένα, θα δεις πώς θα αλλάξεις γνώμη", όπως μου έλεγαν κι εμένα», κατέληξε η Τζούλια Νόβα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα