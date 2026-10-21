Τζον Γκούντμαν: Όταν σταμάτησα να πίνω, άρχισα να τρώω με τον ίδιο καταναγκαστικό τρόπο, είχα φτάσει να ζυγίζω 180 κιλά
Τζον Γκούντμαν: Όταν σταμάτησα να πίνω, άρχισα να τρώω με τον ίδιο καταναγκαστικό τρόπο, είχα φτάσει να ζυγίζω 180 κιλά
Ο 74χρονος ηθοποιός μίλησε για τη δύσκολη σχέση του με το αλκοόλ και το φαγητό, αλλά και τις αποτυχημένες προσπάθειες που είχαν προηγηθεί μέχρι αλλάξει η εικόνα του
Εκάτον ογδόντα κιλά είχε φτάσει να ζυγίζει ο Τζον Γκούντμαν, όταν αποφάσισε τελικά να αλλάξει τη ζωή του. Ο ηθοποιός μίλησε για τις αποτυχημένες προσπάθειες που είχαν προηγηθεί μέχρι να αλλάξει η εικόνα του, αλλά και για τη δύσκολη σχέση του με το φαγητό και το αλκοόλ.
«Όταν σταμάτησα να πίνω, άρχισα να τρώω με τον ίδιο καταναγκαστικό τρόπο που κατανάλωνα αλκοόλ», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή του στο περιοδικό The New Yorker.
Ο 74χρονος ηθοποιός αντιμετώπιζε επί χρόνια πρόβλημα με το αλκοόλ, μέχρι που κατάφερε να απεξαρτηθεί το 2007, όταν βρισκόταν στα 50 του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είχε φτάσει στο σημείο να «έχει κουραστεί να είναι συνεχώς άρρωστος και εξαντλημένος».
Ο Γκούντμαν αποκάλυψε ότι, προτού ξεκινήσει την προσπάθεια απεξάρτησης από το αλκοόλ, είχε επιχειρήσει επανειλημμένα να χάσει βάρος, χωρίς όμως να καταφέρει να διατηρήσει τα αποτελέσματα. «Μπορούσα να χάσω 27 κιλά μέσα σε ένα καλοκαίρι και μετά να τα ξαναπάρω όλα. Άλλοτε έχανα 32 ή και 36 κιλά. Όλη αυτή η διαδικασία είχε αρχίσει να με εξαντλεί. Πήρα ορισμένες αποφάσεις ώστε να μη χρειάζεται να το περνάω ξανά και ξανά. Είχα φτάσει να ζυγίζω σχεδόν 180 κιλά», ανέφερε.
Πέρα από τις δίαιτες, ο Γκούντμαν αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε και σε επέμβαση στο στομάχι, η οποία, ωστόσο, συνοδεύτηκε από πρόσθετα προβλήματα υγείας. «Εμφάνισα επίσης αναιμία και έχασα ένα στρώμα λίπους κάτω από το δέρμα μου», είπε, τρίβοντας το αντιβράχιό του, και πρόσθεσε: «Κρυώνω συνεχώς».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρκετές φορές στη μακροχρόνια μάχη του με τον αλκοολισμό, παραδεχόμενος ότι ο εθισμός του συντηρούσε την «ανωριμότητά» του. Όταν κατάφερε να σταματήσει το ποτό, σε ηλικία 55 ετών, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αλλάξει ορισμένες πλευρές της προσωπικότητάς του και να εγκαταλείψει τη νοοτροπία του «μεγάλου παιδιού».
Ερωτηθείς αν φοβήθηκε μήπως χάσει την εικόνα του χαρούμενου και συμπαθητικού ανθρώπου που είχε δημιουργήσει μέσα από τους ρόλους του, απάντησε: «Αν το σκέφτηκα, ήταν κάτι δευτερεύον, γιατί εκείνη την περίοδο προσπαθούσα να σώσω τη ζωή μου. Ήμουν διατεθειμένος να κάνω οτιδήποτε χρειαζόταν για να παραμείνω νηφάλιος. Και αυτό τελικά ήρθε πολύ εύκολα».
Στη συνέχεια μίλησε για τον φαύλο κύκλο της εξάρτησης και την ανάγκη για άμεση ικανοποίηση που χαρακτήριζε εκείνη την περίοδο της ζωής του. «Το πρόβλημα με την άμεση ικανοποίηση είναι ότι δεν σε νοιάζει πραγματικά τι θα συμβεί αμέσως μετά. Και αυτό οδηγούσε πάντα σε ακόμη χειρότερο μεθύσι την επόμενη μέρα ή στο να αρχίζω να τρέμω και να πρέπει να πιω ξανά για να σταματήσει το τρέμουλο. Ήταν ένας φαύλος κύκλος», εξήγησε.
«Όταν αποφάσισα να σταματήσω, είχα φτάσει σε τέτοιο σημείο που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα έπρεπε να νοσηλευτώ. Είχα απλώς κουραστεί και ήθελα να βάλω ένα τέλος. Με το ποτό καθυστερούσα την ωρίμανσή μου και είχα πολύ χαμένο χρόνο να αναπληρώσω. Έπρεπε να συνειδητοποιήσω πόσο εγωιστή με είχε κάνει. Αγνοούσα την πραγματική ζωή. Και ήταν υπέροχο να ανακαλύψω ότι υπάρχει μια ζωή στην οποία δεν χρειάζεται να καταναλώνω κάποια ουσία για να την απολαμβάνω», συμπλήρωσε.
Σήμερα, ο Γκούντμαν προσπαθεί κυρίως να μάθει να χαλαρώνει, κάτι στο οποίο επανήλθε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο The New Yorker. «Έχω κάνει πολλή ψυχοθεραπεία. Είμαι ευτυχισμένος τώρα. Απλώς θα ήθελα να μπορώ να εκφράζομαι καλύτερα και να χαλαρώνω περισσότερο».
Μιλώντας για τη σχέση του με την υποκριτική, ο Γκούντμαν παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να πιέζει υπερβολικά τον εαυτό του. «Η υποκριτική μού έχει φερθεί πάντα πολύ καλά. Εγώ, όμως, δουλεύω υπερβολικά σκληρά. Μου αρέσει να κάνω την έρευνά μου για κάθε ρόλο, αλλά συνεχώς πιέζω τον εαυτό μου. Θα προσπαθήσω να περιορίσω αυτή την ανάγκη, ώστε να μπορώ να είμαι πιο χαλαρός μπροστά στην κάμερα ή πάνω στη σκηνή», σημείωσε.
«Όταν σταμάτησα να πίνω, άρχισα να τρώω με τον ίδιο καταναγκαστικό τρόπο που κατανάλωνα αλκοόλ», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή του στο περιοδικό The New Yorker.
Ο 74χρονος ηθοποιός αντιμετώπιζε επί χρόνια πρόβλημα με το αλκοόλ, μέχρι που κατάφερε να απεξαρτηθεί το 2007, όταν βρισκόταν στα 50 του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είχε φτάσει στο σημείο να «έχει κουραστεί να είναι συνεχώς άρρωστος και εξαντλημένος».
Ο Γκούντμαν αποκάλυψε ότι, προτού ξεκινήσει την προσπάθεια απεξάρτησης από το αλκοόλ, είχε επιχειρήσει επανειλημμένα να χάσει βάρος, χωρίς όμως να καταφέρει να διατηρήσει τα αποτελέσματα. «Μπορούσα να χάσω 27 κιλά μέσα σε ένα καλοκαίρι και μετά να τα ξαναπάρω όλα. Άλλοτε έχανα 32 ή και 36 κιλά. Όλη αυτή η διαδικασία είχε αρχίσει να με εξαντλεί. Πήρα ορισμένες αποφάσεις ώστε να μη χρειάζεται να το περνάω ξανά και ξανά. Είχα φτάσει να ζυγίζω σχεδόν 180 κιλά», ανέφερε.
Πέρα από τις δίαιτες, ο Γκούντμαν αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε και σε επέμβαση στο στομάχι, η οποία, ωστόσο, συνοδεύτηκε από πρόσθετα προβλήματα υγείας. «Εμφάνισα επίσης αναιμία και έχασα ένα στρώμα λίπους κάτω από το δέρμα μου», είπε, τρίβοντας το αντιβράχιό του, και πρόσθεσε: «Κρυώνω συνεχώς».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρκετές φορές στη μακροχρόνια μάχη του με τον αλκοολισμό, παραδεχόμενος ότι ο εθισμός του συντηρούσε την «ανωριμότητά» του. Όταν κατάφερε να σταματήσει το ποτό, σε ηλικία 55 ετών, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αλλάξει ορισμένες πλευρές της προσωπικότητάς του και να εγκαταλείψει τη νοοτροπία του «μεγάλου παιδιού».
John Goodman made a few rare comments about his weight loss and sobriety, sharing why he finally got healthier in his 50s. https://t.co/XXG8jZoNy1— Entertainment Weekly (@EW) October 20, 2026
Στη συνέχεια μίλησε για τον φαύλο κύκλο της εξάρτησης και την ανάγκη για άμεση ικανοποίηση που χαρακτήριζε εκείνη την περίοδο της ζωής του. «Το πρόβλημα με την άμεση ικανοποίηση είναι ότι δεν σε νοιάζει πραγματικά τι θα συμβεί αμέσως μετά. Και αυτό οδηγούσε πάντα σε ακόμη χειρότερο μεθύσι την επόμενη μέρα ή στο να αρχίζω να τρέμω και να πρέπει να πιω ξανά για να σταματήσει το τρέμουλο. Ήταν ένας φαύλος κύκλος», εξήγησε.
«Όταν αποφάσισα να σταματήσω, είχα φτάσει σε τέτοιο σημείο που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα έπρεπε να νοσηλευτώ. Είχα απλώς κουραστεί και ήθελα να βάλω ένα τέλος. Με το ποτό καθυστερούσα την ωρίμανσή μου και είχα πολύ χαμένο χρόνο να αναπληρώσω. Έπρεπε να συνειδητοποιήσω πόσο εγωιστή με είχε κάνει. Αγνοούσα την πραγματική ζωή. Και ήταν υπέροχο να ανακαλύψω ότι υπάρχει μια ζωή στην οποία δεν χρειάζεται να καταναλώνω κάποια ουσία για να την απολαμβάνω», συμπλήρωσε.
Σήμερα, ο Γκούντμαν προσπαθεί κυρίως να μάθει να χαλαρώνει, κάτι στο οποίο επανήλθε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο The New Yorker. «Έχω κάνει πολλή ψυχοθεραπεία. Είμαι ευτυχισμένος τώρα. Απλώς θα ήθελα να μπορώ να εκφράζομαι καλύτερα και να χαλαρώνω περισσότερο».
Μιλώντας για τη σχέση του με την υποκριτική, ο Γκούντμαν παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να πιέζει υπερβολικά τον εαυτό του. «Η υποκριτική μού έχει φερθεί πάντα πολύ καλά. Εγώ, όμως, δουλεύω υπερβολικά σκληρά. Μου αρέσει να κάνω την έρευνά μου για κάθε ρόλο, αλλά συνεχώς πιέζω τον εαυτό μου. Θα προσπαθήσω να περιορίσω αυτή την ανάγκη, ώστε να μπορώ να είμαι πιο χαλαρός μπροστά στην κάμερα ή πάνω στη σκηνή», σημείωσε.
Επίσης, τόνισε: «Ό,τι κι αν κάνω, το μετατρέπω χωρίς λόγο σε μια εξαιρετικά δύσκολη δουλειά. Φτάνω στο σημείο να κολλάω υπερβολικά στις ατάκες μου, επειδή τις δουλεύω ξανά και ξανά. Και τελικά, ακριβώς επειδή προσπαθώ τόσο πολύ, καταλήγω να τις ξεχνάω. Θα ήθελα να κατεβάσω λίγο τους ρυθμούς. Οι καλύτερες στιγμές έρχονται όταν είμαι χαλαρός».
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