Τζον Γκούντμαν: Όταν σταμάτησα να πίνω, άρχισα να τρώω με τον ίδιο καταναγκαστικό τρόπο, είχα φτάσει να ζυγίζω 180 κιλά

Ο 74χρονος ηθοποιός μίλησε για τη δύσκολη σχέση του με το αλκοόλ και το φαγητό, αλλά και τις αποτυχημένες προσπάθειες που είχαν προηγηθεί μέχρι αλλάξει η εικόνα του