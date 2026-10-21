Κάιλ Κένεντι: Από μαραθωνοδρόμος έγινε, μετά το ατύχημά της, υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των αναπήρων
MARIE CLAIRE

Κάιλ Κένεντι: Από μαραθωνοδρόμος έγινε, μετά το ατύχημά της, υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των αναπήρων

Πέθανε σε ηλικία μόλις 42 ετών

Κάιλ Κένεντι: Από μαραθωνοδρόμος έγινε, μετά το ατύχημά της, υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των αναπήρων
Η Kyle Kennedy, εγγονή των Robert F Kennedy και Ethel Kennedy, πέθανε σε ηλικία μόλις 42 ετών, φέρνοντας ξανά στην επικαιρότητα το σενάριο της λεγόμενης «κατάρας των Κένεντι». Κόρη του Michael Kennedy, ο οποίος είχε πεθάνει το 1997, και της Victoria Gifford Kennedy, υπέφερε τα τελευταία χρόνια της ζωής της από διάφορα προβλήματα υγείας μετά το σοβαρό ατύχημα που την είχε αφήσει ανάπηρη.

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