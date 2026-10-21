Ο Χάαλαντ στα «κιτρινόμαυρα»: Ο Νορβηγός δεν έπαιξε στον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ, αλλά πήρε τη φανέλα του Βίντα
Ο Χάαλαντ στα «κιτρινόμαυρα»: Ο Νορβηγός δεν έπαιξε στον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ, αλλά πήρε τη φανέλα του Βίντα
Η σύζυγος του κεντρικού αμυντικού της ΑΕΚ δημοσίευσε φωτογραφία με τον επιθετικό των «πολιτών» να φορά τη φανέλα της Ένωσης με το νούμερο 21
Η Μάντσεστερ Σίτι πανηγύρισε μια ευρεία νίκη με 5-1 απέναντι στην ΑΕΚ στο «Έτιχαντ», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να παρακολουθεί την αναμέτρηση από τον πάγκο. Παρότι ο Νορβηγός δεν πάτησε το χορτάρι, κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα μετά το τέλος του αγώνα, χάρη σε ένα ξεχωριστό ενθύμιο που πήρε μαζί του.
Ο επιθετικός των «πολιτών» δεν βρισκόταν στο 100% της αγωνιστικής του ετοιμότητας, καθώς είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στο δεξί πόδι στην προηγούμενη αναμέτρηση με την Ίπσουιτς. Για τον λόγο αυτό, το τεχνικό επιτελείο επέλεξε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του, αφήνοντάς τον εκτός δράσης για προληπτικούς λόγους.
Το πιο ενδιαφέρον στιγμιότυπο ήρθε μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Χάαλαντ φωτογραφήθηκε φορώντας τη φανέλα του Ντομαγκόι Βίντα, με το χαρακτηριστικό νούμερο 21 στην πλάτη, σε μια εικόνα που γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τη φωτογραφία δημοσιοποίησε η Ιβάνα Βίντα, σύζυγος του Κροάτη αμυντικού και αρχηγού της ΑΕΚ, με το στιγμιότυπο να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων.
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