Υπόθεση Marfin: Στη φυλακή μετά τις συμπληρωματικές απολογίες τους οι δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή
Υπόθεση Marfin: Στη φυλακή μετά τις συμπληρωματικές απολογίες τους οι δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή
Τις επόμενες ημέρες απομένει η συμπληρωματική απολογία του τρίτου κατηγορούμενου της υπόθεσης
Στην ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας πλησιάζει η υπόθεση του εμπρησμού στο υποκατάστημα της Marfin, τον Μάιο του 2010, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους, ανάμεσά τους και μία έγκυο γυναίκα. Οι δύο κατηγορούμενοι επέστρεψαν στη φυλακή μετά τις σημερινές συμπληρωματικές απολογίες τους ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας.
Οι σημερινές απολογίες των δυο κατηγορούμενων αφορούν στις συμπληρωματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μετά την άσκηση νέας ποινικής δίωξης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ως προς τους υπαλλήλους που βρισκόταν εντός του τραπεζικού υποκαταστήματος και για το αδίκημα του 187Α ΠΚ που αφορά σε τρεις ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης.
Η 46χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε στην ανακρίτρια υπόμνημα 59 σελίδων, στο οποίο αρνείται εκ νέου κάθε εμπλοκή στα γεγονότα. Όπως έχει υποστηρίξει από την αρχή της υπόθεσης, είχε λάβει μέρος στη διαδήλωση, όταν βρισκόταν ακόμη στο Λονδίνο, χωρίς ωστόσο να συμμετάσχει στα επεισόδια που κατέληξαν στον θάνατο των τριών εργαζομένων.
Αρνητικός ως προς την εμπλοκή του στα επεισόδια εμφανίστηκε και ο 42χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος κατέθεσε επίσης γραπτό υπόμνημα, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Πλέον, η ανακρίτρια αναμένεται να προχωρήσει στις τελευταίες διαδικαστικές ενέργειες, ώστε να κηρυχθεί η περάτωση της ανάκρισης. Απομένει μόνο και η συμπληρωματική απολογία του τρίτου κατηγορούμενου της υπόθεσης τις επόμενες ημέρες.
Οι σημερινές απολογίες των δυο κατηγορούμενων αφορούν στις συμπληρωματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μετά την άσκηση νέας ποινικής δίωξης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ως προς τους υπαλλήλους που βρισκόταν εντός του τραπεζικού υποκαταστήματος και για το αδίκημα του 187Α ΠΚ που αφορά σε τρεις ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης.
Η 46χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε στην ανακρίτρια υπόμνημα 59 σελίδων, στο οποίο αρνείται εκ νέου κάθε εμπλοκή στα γεγονότα. Όπως έχει υποστηρίξει από την αρχή της υπόθεσης, είχε λάβει μέρος στη διαδήλωση, όταν βρισκόταν ακόμη στο Λονδίνο, χωρίς ωστόσο να συμμετάσχει στα επεισόδια που κατέληξαν στον θάνατο των τριών εργαζομένων.
Αρνητικός ως προς την εμπλοκή του στα επεισόδια εμφανίστηκε και ο 42χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος κατέθεσε επίσης γραπτό υπόμνημα, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Πλέον, η ανακρίτρια αναμένεται να προχωρήσει στις τελευταίες διαδικαστικές ενέργειες, ώστε να κηρυχθεί η περάτωση της ανάκρισης. Απομένει μόνο και η συμπληρωματική απολογία του τρίτου κατηγορούμενου της υπόθεσης τις επόμενες ημέρες.
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