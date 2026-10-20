Κωνσταντίνα Τρίμπου: «Η επιτυχία έχει αξία όταν δεν χάνεις τον εαυτό σου»
Κωνσταντίνα Τρίμπου: «Η επιτυχία έχει αξία όταν δεν χάνεις τον εαυτό σου»
Η CEO της One Unilever Ευρώπης μιλά στο Marie Claire Greece για την ηγεσία, τη γυναικεία ενδυνάμωση, την επόμενη γενιά της ομορφιάς και τη δύναμη να παραμένουμε αληθινοί.
Σε μια εποχή όπου η ομορφιά και η ευεξία επαναπροσδιορίζονται μέσα από την επιστήμη, την καινοτομία και την αποδοχή της μοναδικότητας κάθε ανθρώπου, η Κωνσταντίνα Τρίμπου, επικεφαλής της One Unilever Ευρώπης, μοιράζεται το όραμά της για το μέλλον του κλάδου, τη σημασία της αυθεντικής ηγεσίας και τη δύναμη της συμπερίληψης. Με 28 χρόνια διεθνούς επαγγελματικής εμπειρίας, μιλά στο Marie Claire Greece για τις προκλήσεις ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος, τις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών και τον ρόλο των brands στη διαμόρφωση μιας πιο ουσιαστικής αντίληψης για την ομορφιά, χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις.
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